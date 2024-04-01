Мухина (Рекина) Елена Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1878
Дата смертиПосле 1906
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878
Отец: Рекин Матвей Казак Пос. Плосского
Рождение ребёнка
24.12.1901
Отец ребёнка: Мухин Иван Казак Ст. Полуденной Андреев
Рождение ребёнка
23.12.1906
Сын: Мухин Павел Иванов
Отец ребёнка: Мухин Иван Казак Ст. Полуденной Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1906