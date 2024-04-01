Мухина (Рекина) Елена Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухина (Рекина) Елена Матвеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1878

Дата смерти

После 1906

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: Рекин Матвей Казак Пос. Плосского

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.12.1901

Сын: Мухин Николай Иванович

Отец ребёнка: Мухин Иван Казак Ст. Полуденной Андреев

Рождение ребёнка
23.12.1906

Сын: Мухин Павел Иванов

Отец ребёнка: Мухин Иван Казак Ст. Полуденной Андреев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухин Иван Казак Ст. Полуденной Андреев

Смерть
После 1906
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