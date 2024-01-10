Лосик Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лосик Илья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1993

Пол

Мужской

Отец

1947 г.р.

Мать

1957 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1993

Отец: Лосик Георгий (Юра)

Мать: Лосик Наталья

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