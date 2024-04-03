Тагаев Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тагаев Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тагаева Хавронья Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тагаева Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тагаев Петр Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
13.09.1879

Сын: Тагаев Иван Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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