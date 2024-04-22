Вертков Трофим Филатович
Место рождения
Дата рождения22.07.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1862
Рождение ребёнка
19.08.1895
Дочь: Верткова Фекла Трофимовна
Мать ребёнка: Верткова -- Евдокия Ивановна
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
20.07.1898
Мать ребёнка: Верткова -- Евдокия Евфимилиевна
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Рождение ребёнка
14.01.1901
Дочь: Верткова Мария Трофимовна
Мать ребёнка: Верткова -- Евдокия Евфимилиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно