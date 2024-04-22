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Вертков Трофим Филатович

Место рождения

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

22.07.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1862

Отец: Вертков Филат Иванович

Мать: Верткова Христина Капитоновна

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
19.08.1895

Дочь: Верткова Фекла Трофимовна

Мать ребёнка: Верткова -- Евдокия Ивановна

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
20.07.1898

Сын: Вертков Иван Трофимович

Мать ребёнка: Верткова -- Евдокия Евфимилиевна

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Рождение ребёнка
14.01.1901

Дочь: Верткова Мария Трофимовна

Мать ребёнка: Верткова -- Евдокия Евфимилиевна

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Верткова -- Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Верткова -- Евдокия Евфимилиевна

Смерть
Неизвестно
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