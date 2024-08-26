Мельникова Федосья Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова Федосья Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1708 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельников Игнатий Алексеевич

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1744

Сын: Мельников Дмитрий Игнатьевич

Отец ребёнка: Мельников Игнатий Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Мельников Алексей Игнатьевич

Отец ребёнка: Мельников Игнатий Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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