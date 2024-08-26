Мельникова Федосья Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1723
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1744
Сын: Мельников Дмитрий Игнатьевич
Отец ребёнка: Мельников Игнатий Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1753
Сын: Мельников Алексей Игнатьевич
Отец ребёнка: Мельников Игнатий Алексеевич
Смерть
Неизвестно