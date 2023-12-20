Евдокия Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Степанова

Место рождения

Семково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Степан

Мать: не указана

Семково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Восприемница!!! МК-1809 У кого кто родился 12/14.10.1809 2й Сукроменской волости деревни Семкова у крестьянина Якова Самуилова жена Анна Степанова родила сына Ивана которой молитвован священником Илье... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Семково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Старово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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