Евдокия Степанова
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Рождение
Неизвестно
Отец: Степан
Мать: не указана
Восприемница!!! МК-1809 У кого кто родился 12/14.10.1809 2й Сукроменской волости деревни Семкова у крестьянина Якова Самуилова жена Анна Степанова родила сына Ивана которой молитвован священником Илье... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Старово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно