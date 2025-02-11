Земцова Анастасия Андреева
женский, родилась 1819
умерла Неизвестно
Супруги
Земцов Илья Николаев1814 г.р.
Дети
Пелагея Ильина1839 г.р.
Татьяна Ильина1854 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Земцов Илья Николаев
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Пелагея Ильина
Отец ребёнка: Земцов Илья Николаев
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Татьяна Ильина
Отец ребёнка: Земцов Илья Николаев
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно