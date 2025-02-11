Земцова Анастасия Андреева 1819 — найти родственников по фамилии на Familio

Земцова Анастасия Андреева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1819

умерла Неизвестно

Супруги
Земцов Илья Николаев1814 г.р.
Дети
Пелагея Ильина1839 г.р.
Татьяна Ильина1854 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Земцов Илья Николаев

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Пелагея Ильина

Отец ребёнка: Земцов Илья Николаев

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Татьяна Ильина

Отец ребёнка: Земцов Илья Николаев

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

23

Смерть
Неизвестно

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