Ванышев Леонид Николаевич
мужской, родился 21.07.1928, Лещевка, Чусовской муниципальный район, Пермский край
умер После 2010
ОтецВанышев Николай Степанович01.12.1899 г.р.
МатьВанышева (Куликова) Мария Терентьевна25.08.1904 г.р.
Супруги
Ванышева Зинаида (2 жена) ФилипповнаНеизвестно г.р.
Ванышева (Шалашова) Нина (1 жена) Васильевна08.07.1927 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1928
Лещевка, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ванышева Зинаида (2 жена) Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.07.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ванышева (Шалашова) Нина (1 жена) Васильевна
Смерть
После 2010