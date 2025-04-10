Ванышев Леонид Николаевич 21.07.1928 — найти родственников по фамилии на Familio

Ванышев Леонид Николаевич

Автор
КТ
Трясцына К.

мужской, родился 21.07.1928, Лещевка, Чусовской муниципальный район, Пермский край

умер После 2010

Отец
Ванышев Николай Степанович01.12.1899 г.р.
Мать
Ванышева (Куликова) Мария Терентьевна25.08.1904 г.р.
Супруги
Ванышева Зинаида (2 жена) ФилипповнаНеизвестно г.р.
Ванышева (Шалашова) Нина (1 жена) Васильевна08.07.1927 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1928

Отец: Ванышев Николай Степанович

Мать: Ванышева (Куликова) Мария Терентьевна

Лещевка, Чусовской муниципальный район, Пермский край

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ванышева Зинаида (2 жена) Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ванышева (Шалашова) Нина (1 жена) Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ванышева Зинаида (2 жена) Филипповна

Рождение ребёнка
25.07.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ванышева (Шалашова) Нина (1 жена) Васильевна

Смерть
После 2010

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