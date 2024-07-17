Семко Василий Фаддеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Семко Иустинья Иустиновна
Рождение ребёнка
1902
Сын: Семко Григорий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
С ?.12.1904 по ?.02.1905
Дочь: Семко Евгения Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно