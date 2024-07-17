Семко Василий Фаддеевич Около 1865 — найти родственников по фамилии на Familio
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Семко Василий Фаддеевич

Место рождения

Погребище, Вінницька область

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: Семко Фаддей Никитович

Мать: Семко (Задерей) Феврония Емельяновна

Погребище, Вінницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семко Иустинья Иустиновна

Рождение ребёнка
1895

Сын: Семко Иван Васильевич

Мать ребёнка: Семко Иустинья Иустиновна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Семко Григорий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
С ?.12.1904 по ?.02.1905

Дочь: Семко Евгения Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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