Ширяев Онисимов Лука Прокопьев
Место рождения
Дата рождения04.02.1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Дочь: (Ширяева Онисимова) Александра 1 Лукина
Мать ребёнка: Ширяева Онисимова (Ванюрхина Ширшова- По Отчиму) Евдокия Герасимова Иванова-по отчиму
Сын: Ширяев Василий Лукин
Мать ребёнка: Ширяева Онисимова (Ванюрхина Ширшова- По Отчиму) Евдокия Герасимова Иванова-по отчиму
Дочь: (Онисимова) Марфа Лукина
Мать ребёнка: Ширяева Онисимова (Ванюрхина Ширшова- По Отчиму) Евдокия Герасимова Иванова-по отчиму
Дочь: (Ширяева Онисимова) Домника Лукина
Мать ребёнка: Ширяева Онисимова (Ванюрхина Ширшова- По Отчиму) Евдокия Герасимова Иванова-по отчиму
Дочь: (Ширяева Онисимова) Агапия Лукина
Мать ребёнка: Ширяева Онисимова (Ванюрхина Ширшова- По Отчиму) Евдокия Герасимова Иванова-по отчиму
Дочь: (Ширяева Онисимова) Ирина Лукина
Мать ребёнка: Ширяева Онисимова (Ванюрхина Ширшова- По Отчиму) Евдокия Герасимова Иванова-по отчиму
Дочь: (Ширяева) Елена Лукина
Мать ребёнка: Ширяева Онисимова (Ванюрхина Ширшова- По Отчиму) Евдокия Герасимова Иванова-по отчиму
Дочь: (Ширяева) Александра 2 Лукина
Мать ребёнка: Ширяева Онисимова (Ванюрхина Ширшова- По Отчиму) Евдокия Герасимова Иванова-по отчиму