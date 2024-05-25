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Ширяев Онисимов Лука Прокопьев

Место рождения

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

04.02.1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1856 г.р.

Мать

Около 1857 г.р.

Жена

1877 г.р.

Дети

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1877 ст.

Отец: Ширяев Онисимов Прокопий Стефанов

Мать: Ширяева Онисимова (Спирчина) Вера Абрамова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Верхней Сарпалы крестьянин Прокопий Степанов и законная жена его Вера Абрамова,оба православные
Крещение
06.02.1877 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: Той же деревни крестьянин Филимон Абрамов и крестьянская жена Пераскева Степанова
Бракосочетание
03.11.1895 ст.

Жена: Ширяева Онисимова (Ванюрхина Ширшова- По Отчиму) Евдокия Герасимова Иванова-по отчиму

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки крестьянина Прокопия Стефанова сын Лука,православный,первым браком (18 лет). Деревни Нератовки крестьянина Ивана Андреева Ширшова падчерица Евдокия Герасимова,православная,первым бра... Показать все
Рождение ребёнка
14.04.1897 ст.

Дочь: (Ширяева Онисимова) Александра 1 Лукина

Мать ребёнка: Ширяева Онисимова (Ванюрхина Ширшова- По Отчиму) Евдокия Герасимова Иванова-по отчиму

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки крестьянин Лука Прокопьев и законная его жена Вера Авраамова?( ошибка)
Рождение ребёнка
25.01.1900 ст.

Сын: Ширяев Василий Лукин

Мать ребёнка: Ширяева Онисимова (Ванюрхина Ширшова- По Отчиму) Евдокия Герасимова Иванова-по отчиму

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки крестьянин Лукиан Прокопьев и законная жена его Евдокия Иванова,оба православные
Рождение ребёнка
24.06.1902 ст.

Дочь: (Онисимова) Марфа Лукина

Мать ребёнка: Ширяева Онисимова (Ванюрхина Ширшова- По Отчиму) Евдокия Герасимова Иванова-по отчиму

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки крестьянин Лукиан Прокопьев Онисимов и законная жена его Евдокия Иванова, оба православные
Рождение ребёнка
05.01.1905 ст.

Дочь: (Ширяева Онисимова) Домника Лукина

Мать ребёнка: Ширяева Онисимова (Ванюрхина Ширшова- По Отчиму) Евдокия Герасимова Иванова-по отчиму

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки крестьянин Лука Прокопьев и законная жена его Евдокия Иванова,оба православные
Рождение ребёнка
05.04.1908 ст.

Дочь: (Ширяева Онисимова) Агапия Лукина

Мать ребёнка: Ширяева Онисимова (Ванюрхина Ширшова- По Отчиму) Евдокия Герасимова Иванова-по отчиму

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
близнец Деревни Нератовки крестьянин Лука Прокопьев и законная жена его Евдокия Иванова,оба православные
Рождение ребёнка
05.04.1908 ст.

Дочь: (Ширяева Онисимова) Ирина Лукина

Мать ребёнка: Ширяева Онисимова (Ванюрхина Ширшова- По Отчиму) Евдокия Герасимова Иванова-по отчиму

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
близнец. Отметка в метрике от 3.05.1966г. Деревни Нератовки крестьянин Лука Прокопьев и законная жена его Евдокия Иванова,оба православные
Рождение ребёнка
16.04.1911 ст.

Дочь: (Ширяева) Елена Лукина

Мать ребёнка: Ширяева Онисимова (Ванюрхина Ширшова- По Отчиму) Евдокия Герасимова Иванова-по отчиму

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки Лука Прокопьев Ширяев и законная жена его Евдокия Иванова,оба православные
Рождение ребёнка
10.04.1916 ст.

Дочь: (Ширяева) Александра 2 Лукина

Мать ребёнка: Ширяева Онисимова (Ванюрхина Ширшова- По Отчиму) Евдокия Герасимова Иванова-по отчиму

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки крестьянин Лука Прокопьев Ширяев и законная жена его Евдокия Иванова,оба православные
Смерть
Неизвестно

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