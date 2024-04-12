Ерофеева (незаконнорожденная) Варвара (Никифоровна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерофеева (незаконнорожденная) Варвара (Никифоровна)

Место рождения

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
26.10.1870

Муж: Ерофеев Степан

Рождение ребёнка
05.10.1887

Сын: Ерофеев Филипп Степанович

Отец ребёнка: Ерофеев Степан

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
27.?.1892

Муж: Евграфов - Образцов Григорий Гурьевич

Рождение ребёнка
04.07.1893

Дочь: Куряева Ольга Евграфова

Отец ребёнка: Евграфов - Образцов Григорий Гурьевич

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
19.01.1901

Сын: Образцов Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Евграфов - Образцов Григорий Гурьевич

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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