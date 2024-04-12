Ерофеева (незаконнорожденная) Варвара (Никифоровна)
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Бракосочетание
26.10.1870
Муж: Ерофеев Степан
Рождение ребёнка
05.10.1887
Сын: Ерофеев Филипп Степанович
Отец ребёнка: Ерофеев Степан
Бракосочетание
27.?.1892
Рождение ребёнка
04.07.1893
Дочь: Куряева Ольга Евграфова
Отец ребёнка: Евграфов - Образцов Григорий Гурьевич
Рождение ребёнка
19.01.1901
Сын: Образцов Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Евграфов - Образцов Григорий Гурьевич
Смерть
Неизвестно