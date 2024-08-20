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Львова Мария Тимофеевна

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Место рождения

Барлук, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

1922

Дата смерти

1974

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Барлук, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Львов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Львов Алексей Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Львова Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Львов Алексей Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Львов Алексей Дмитриевич

Смерть
1974
Барлук, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область

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