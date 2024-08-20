Львова Мария Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1922
Дата смерти1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Львов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Львов Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Львова Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Львов Алексей Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1974