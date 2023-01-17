Лахтин Пелагея Фирсовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лахтин Пелагея Фирсовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.11.1876

Сын: Лахтин Роман Иванович

Отец ребёнка: Лахтин Иван Герасимович

Кузнецово, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
28.04.1878

Дочь: Мавра Ивановна

Отец ребёнка: Лахтин Иван Герасимович

Кузнецово, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
30.07.1879

Дочь: Соломония Ивановна

Отец ребёнка: Лахтин Иван Герасимович

Кузнецово, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Лахтин Николай Иванович

Отец ребёнка: Лахтин Иван Герасимович

Кузнецово, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Лахтин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Лахтин Иван Герасимович

Кузнецово, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Лахтин Иван Герасимович

Кузнецово, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Лахтин Матвей Иванович

Отец ребёнка: Лахтин Иван Герасимович

Кузнецово, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Лахтин Никифор Иванович

Отец ребёнка: Лахтин Иван Герасимович

Кузнецово, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Лахтин Иван Герасимович

Кузнецово, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
15.03.1890

Сын: Лахтин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Лахтин Иван Герасимович

Кузнецово, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Лахтин Андрей Иванович

Отец ребёнка: Лахтин Иван Герасимович

Кузнецово, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Лахтин Степан Иванович

Отец ребёнка: Лахтин Иван Герасимович

Кузнецово, Тевризский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лахтин Иван Герасимович

Смерть
Неизвестно
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