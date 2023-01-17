Лахтин Пелагея Фирсовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.11.1876
Отец ребёнка: Лахтин Иван Герасимович
Рождение ребёнка
28.04.1878
Дочь: Мавра Ивановна
Отец ребёнка: Лахтин Иван Герасимович
Рождение ребёнка
30.07.1879
Дочь: Соломония Ивановна
Отец ребёнка: Лахтин Иван Герасимович
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Лахтин Иван Герасимович
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Лахтин Иван Герасимович
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Лахтин Иван Герасимович
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Лахтин Иван Герасимович
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Лахтин Иван Герасимович
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Лахтин Иван Герасимович
Рождение ребёнка
15.03.1890
Отец ребёнка: Лахтин Иван Герасимович
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Лахтин Иван Герасимович
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Лахтин Иван Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно