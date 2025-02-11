Арина Алексеева 1830 — найти родственников по фамилии на Familio

Арина Алексеева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1830, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Алексей Матвеев1803 г.р.
Мать
Мария Фёдорова1805 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Алексей Матвеев

Мать: Мария Фёдорова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

24

Смерть
Неизвестно

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