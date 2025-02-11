Арина Алексеева
женский, родилась 1830, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецАлексей Матвеев1803 г.р.
МатьМария Фёдорова1805 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Алексей Матвеев
Мать: Мария Фёдорова
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1835
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно