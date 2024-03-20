Золотых Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золотых Наталья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.1973

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1942 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1973

Отец: не указан

Мать: Крамская Елена Павловна

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