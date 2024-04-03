Фирсова 2Я Жена Наталья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1834
Сын: Фирсов Прокопий Евстигнеев
Отец ребёнка: Фирсов Евстигней Фирсович
Рождение ребёнка
02.08.1836
Дочь: (Фирсова) Евдокия Евстигнеевна
Отец ребёнка: Фирсов Евстигней Фирсович
Смерть
Неизвестно