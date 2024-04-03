Фирсова 2Я Жена Наталья Васильевна 1806 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фирсова 2Я Жена Наталья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фирсов Евстигней Фирсович

Рождение ребёнка
1834

Сын: Фирсов Прокопий Евстигнеев

Отец ребёнка: Фирсов Евстигней Фирсович

Рождение ребёнка
02.08.1836

Дочь: (Фирсова) Евдокия Евстигнеевна

Отец ребёнка: Фирсов Евстигней Фирсович

Смерть
Неизвестно

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