Виторган Гедеон Авраамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти2000
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Виторган Авраам ?
Рождение ребёнка
27.?.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Виторган Хая Залмановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Виторган Хая Залмановна
Смерть
2000