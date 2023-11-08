Виторган Гедеон Авраамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виторган Гедеон Авраамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Виторган Авраам ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.?.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Виторган Хая Залмановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Виторган Хая Залмановна

Смерть
2000
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