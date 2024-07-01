Вишняков Омелькань Кузьма Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вишняков Омелькань Кузьма Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1907

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1907

Отец: Вишняков Павел Никитин

Мать: Вишнякова Елена Афанасьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Енка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: не известно Саранск

Мать ребёнка: Енка

Рождение ребёнка
02.08.2004

Дочь: Вишнякова Шаромонь (Вишнякова) Мария Кузьминична

Мать ребёнка: Енка

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия

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