Вишняков Омелькань Кузьма Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1907
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1907
Отец: Вишняков Павел Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Енка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: не известно Саранск
Мать ребёнка: Енка
Рождение ребёнка
02.08.2004
Дочь: Вишнякова Шаромонь (Вишнякова) Мария Кузьминична
Мать ребёнка: Енка
Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия