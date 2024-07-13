Мерзликин Дмитрий Васильевич 1837 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мерзликин Дмитрий Васильевич

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Мерзликин Василий Егорович

Мать: Мерзликина (Меньших) Ефросинья Харитоновна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №56, метрическая книга за 1837 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Восприемник
Неизвестно
Восприемниками при крещении были Степан Дмитриев Меньших и Семена Иванова жена Прасковья Калинина
Смерть
Неизвестно

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