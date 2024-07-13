Мерзликин Дмитрий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Рождение: запись о рождении №56, метрическая книга за 1837 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Восприемник
Неизвестно
Восприемниками при крещении были Степан Дмитриев Меньших и Семена Иванова жена Прасковья Калинина
Смерть
Неизвестно