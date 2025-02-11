Вирясова Ефимия Антонова До 1860 — найти родственников по фамилии на Familio

Вирясова Ефимия Антонова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась До 1860

умерла Неизвестно

Супруги
Вирясов Давыд СтепановичДо 1860 г.р.
Дети
(Вирясов) Ирина Давыдова02.04.1878 г.р.
Кр-Я 23.11.1910 В Макинске Анна ДавыдовнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вирясов Давыд Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кр-Я 23.11.1910 В Макинске Анна Давыдовна

Отец ребёнка: Вирясов Давыд Степанович

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
02.04.1878

Дочь: (Вирясов) Ирина Давыдова

Отец ребёнка: Вирясов Давыд Степанович

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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