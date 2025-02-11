Вирясова Ефимия Антонова
женский, родилась До 1860
умерла Неизвестно
Супруги
Вирясов Давыд СтепановичДо 1860 г.р.
Дети
(Вирясов) Ирина Давыдова02.04.1878 г.р.
Кр-Я 23.11.1910 В Макинске Анна ДавыдовнаНеизвестно г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кр-Я 23.11.1910 В Макинске Анна Давыдовна
Отец ребёнка: Вирясов Давыд Степанович
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.04.1878
Дочь: (Вирясов) Ирина Давыдова
Отец ребёнка: Вирясов Давыд Степанович
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно