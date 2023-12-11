Бидный Феодор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бидный Феодор

Место рождения

Конские Раздоры

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1839 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

1903 г.р.
1903 г.р.
1905 г.р.
1909 г.р.
1909 г.р.
1914 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бедный Сергей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домникия Гавриилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домникия Гавриилова

Рождение ребёнка
09.02.1903

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Домникия Гавриилова

Рождение ребёнка
27.12.1903

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Домникия Гавриилова

Рождение ребёнка
24.12.1905

Сын: Павел

Мать ребёнка: Домникия Гавриилова

Рождение ребёнка
25.05.1909

Сын: Иоанн

Мать ребёнка: Домникия Гавриилова

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Рождение ребёнка
25.05.1909

Сын: Василий

Мать ребёнка: Домникия Гавриилова

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Рождение ребёнка
19.06.1914

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Домникия Гавриилова

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область

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