Бидный Феодор
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бедный Сергей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домникия Гавриилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домникия Гавриилова
Рождение ребёнка
09.02.1903
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Домникия Гавриилова
Рождение ребёнка
27.12.1903
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Домникия Гавриилова
Рождение ребёнка
24.12.1905
Сын: Павел
Мать ребёнка: Домникия Гавриилова
Рождение ребёнка
25.05.1909
Сын: Иоанн
Мать ребёнка: Домникия Гавриилова
Рождение ребёнка
25.05.1909
Сын: Василий
Мать ребёнка: Домникия Гавриилова
Рождение ребёнка
19.06.1914
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Домникия Гавриилова