Домникия Гавриилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домникия Гавриилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1903 г.р.
1903 г.р.
1905 г.р.
1909 г.р.
1909 г.р.
1914 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бидный Феодор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бидный Феодор

Рождение ребёнка
09.02.1903

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Бидный Феодор

Рождение ребёнка
27.12.1903

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Бидный Феодор

Рождение ребёнка
24.12.1905

Сын: Павел

Отец ребёнка: Бидный Феодор

Рождение ребёнка
25.05.1909

Сын: Иоанн

Отец ребёнка: Бидный Феодор

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Рождение ребёнка
25.05.1909

Сын: Василий

Отец ребёнка: Бидный Феодор

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Рождение ребёнка
19.06.1914

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Бидный Феодор

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область

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