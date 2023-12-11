Домникия Гавриилова
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бидный Феодор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бидный Феодор
Рождение ребёнка
09.02.1903
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Бидный Феодор
Рождение ребёнка
27.12.1903
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Бидный Феодор
Рождение ребёнка
24.12.1905
Сын: Павел
Отец ребёнка: Бидный Феодор
Рождение ребёнка
25.05.1909
Сын: Иоанн
Отец ребёнка: Бидный Феодор
Рождение ребёнка
25.05.1909
Сын: Василий
Отец ребёнка: Бидный Феодор
Рождение ребёнка
19.06.1914
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Бидный Феодор