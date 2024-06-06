Реймео (Королёва) Svetlana — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Реймео (Королёва) Svetlana

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1966

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

1990 г.р.
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1993 г.р.
1995 г.р.
1996 г.р.
2000 г.р.

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.05.1989

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.02.1990

Сын: Reimer Leon

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.05.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.11.1993

Сын: Reimer Alexander

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.11.1995

Сын: Reimer Andre

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.12.1996

Дочь: Reimer Vitalina

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.06.2000

Дочь: Reimer Veronika

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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