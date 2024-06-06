Реймео (Королёва) Svetlana
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1966
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.05.1989
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.02.1990
Сын: Reimer Leon
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.05.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.11.1993
Сын: Reimer Alexander
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.11.1995
Сын: Reimer Andre
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.12.1996
Дочь: Reimer Vitalina
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.06.2000
Дочь: Reimer Veronika
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности