Салмин Степан Алексеев
мужской, родился 1834, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецАлексей Матвеев1803 г.р.
МатьМария Фёдорова1805 г.р.
Супруги
Татьяна Николаева1836 г.р.
Салмина Федосья ИвановаДо 1860 г.р.
Дети
(Салмина) Марина Степанова13.07.1857 г.р.
Софья Степанова10.09.1859 г.р.Показать еще 5
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Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Алексей Матвеев
Мать: Мария Фёдорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Салмина Федосья Иванова
Место жительства
1835
Место жительства
1850
Бракосочетание
03.02.1857
Жена: Татьяна Николаева
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.07.1857
Дочь: (Салмина) Марина Степанова
Мать ребёнка: Татьяна Николаева
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
10.09.1859
Дочь: Софья Степанова
Мать ребёнка: Татьяна Николаева
Рождение ребёнка
29.03.1865
Дочь: Мария Степанова
Мать ребёнка: Татьяна Николаева
Рождение ребёнка
12.04.1869
Сын: Салмин Иван Степанов
Мать ребёнка: Татьяна Николаева
Рождение ребёнка
14.01.1878
Дочь: (Салмина) Ксения Степанова
Мать ребёнка: Салмина Федосья Иванова
Рождение ребёнка
18.06.1880
Мать ребёнка: Салмина Федосья Иванова
Рождение ребёнка
23.03.1885
Мать ребёнка: Салмина Федосья Иванова
Смерть
Неизвестно