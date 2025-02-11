Салмин Степан Алексеев 1834 — найти родственников по фамилии на Familio

Салмин Степан Алексеев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1834, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Алексей Матвеев1803 г.р.
Мать
Мария Фёдорова1805 г.р.
Супруги
Татьяна Николаева1836 г.р.
Салмина Федосья ИвановаДо 1860 г.р.
Дети
(Салмина) Марина Степанова13.07.1857 г.р.
Софья Степанова10.09.1859 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Алексей Матвеев

Мать: Мария Фёдорова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салмина Федосья Иванова

Место жительства
1835
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

24

Место жительства
1850
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

37 семья

Бракосочетание
03.02.1857

Жена: Татьяна Николаева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
13.07.1857

Дочь: (Салмина) Марина Степанова

Мать ребёнка: Татьяна Николаева

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

31 семья

Рождение ребёнка
10.09.1859

Дочь: Софья Степанова

Мать ребёнка: Татьяна Николаева

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
29.03.1865

Дочь: Мария Степанова

Мать ребёнка: Татьяна Николаева

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
12.04.1869

Сын: Салмин Иван Степанов

Мать ребёнка: Татьяна Николаева

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
14.01.1878

Дочь: (Салмина) Ксения Степанова

Мать ребёнка: Салмина Федосья Иванова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
18.06.1880

Сын: Салмин Мефодий Степанов

Мать ребёнка: Салмина Федосья Иванова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
23.03.1885

Сын: Салмин Захар Степанов

Мать ребёнка: Салмина Федосья Иванова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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