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Казаков Трифон (Трифанко) Самойлович (Самсонович)

Место рождения

с. Ильинское

Дата рождения

Около 1658

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1658

Отец: Казаков Самойл (Самошка) Самсон Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1676

Сын: Казаков Петр Трифонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1677

Сын: Казаков Федор (Федька) (Фетка) Трифонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1694

Сын: Казаков Кирилл Трифонович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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