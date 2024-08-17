Казаков Трифон (Трифанко) Самойлович (Самсонович)
Место рожденияс. Ильинское
Дата рожденияОколо 1658
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1658
Отец: Казаков Самойл (Самошка) Самсон Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1676
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1677
Сын: Казаков Федор (Федька) (Фетка) Трифонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1694
Сын: Казаков Кирилл Трифонович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно