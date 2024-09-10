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Казаков Самойл (Самошка) Самсон Иванович

Место рождения

с. Ильинское

Дата рождения

До 1640

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1640

Отец: Казаков Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1658

Сын: Казаков Трифон (Трифанко) Самойлович (Самсонович)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1679

Сын: Казаков Любим (Любишка) Самойлович (Самсонович)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1679

Сын: Казаков Емельян (Емелька) Самойлович (Самсонович)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1686

Сын: Казаков Ефим (Елфимко) Самойлович (Самсонович)

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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