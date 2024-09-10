Казаков Самойл (Самошка) Самсон Иванович
Место рожденияс. Ильинское
Дата рожденияДо 1640
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1640
Отец: Казаков Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1658
Сын: Казаков Трифон (Трифанко) Самойлович (Самсонович)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1679
Сын: Казаков Любим (Любишка) Самойлович (Самсонович)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1679
Сын: Казаков Емельян (Емелька) Самойлович (Самсонович)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1686
Сын: Казаков Ефим (Елфимко) Самойлович (Самсонович)
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно