(Кистанова) Ульяна Иванова
женский, родилась 1828, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
МатьАксинья1791 г.р.
ОтецКистанов Иван Игнатьевич1792 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Кистанов Иван Игнатьевич
Мать: Аксинья
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1835
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно