(Кистанова) Ульяна Иванова 1828 — найти родственников по фамилии на Familio

(Кистанова) Ульяна Иванова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1828, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Мать
Аксинья1791 г.р.
Отец
Кистанов Иван Игнатьевич1792 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Кистанов Иван Игнатьевич

Мать: Аксинья

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

28

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.