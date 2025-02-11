(Кудашева) Екатерина Михайлова
женский, родилась Около 1875, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецКудашев Михаил Васильев1850 г.р.
МатьКудашева Манефа НикитинаДо 1854 г.р.
Супруги
Марахтанов В 1896 Павел ПоликарповОколо 1876 г.р.
Дети
Марахтанов Василий Павлов28.01.1896 г.р.
(Марахтанова) Ирина Выд. Св-Во Павлова06.04.1898 г.р.Показать еще 1
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Рождение
Около 1875
Отец: Кудашев Михаил Васильев
Мать: Кудашева Манефа Никитина
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
30.01.1895
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.01.1896
Сын: Марахтанов Василий Павлов
Отец ребёнка: Марахтанов В 1896 Павел Поликарпов
Рождение ребёнка
06.04.1898
Дочь: (Марахтанова) Ирина Выд. Св-Во Павлова
Отец ребёнка: Марахтанов В 1896 Павел Поликарпов
Рождение ребёнка
24.09.1900
Смерть
Неизвестно