(Кудашева) Екатерина Михайлова Около 1875 — найти родственников по фамилии на Familio

(Кудашева) Екатерина Михайлова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Около 1875, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Кудашев Михаил Васильев1850 г.р.
Мать
Кудашева Манефа НикитинаДо 1854 г.р.
Супруги
Марахтанов В 1896 Павел ПоликарповОколо 1876 г.р.
Дети
Марахтанов Василий Павлов28.01.1896 г.р.
(Марахтанова) Ирина Выд. Св-Во Павлова06.04.1898 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: Кудашев Михаил Васильев

Мать: Кудашева Манефа Никитина

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
30.01.1895

Муж: Марахтанов В 1896 Павел Поликарпов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
28.01.1896

Сын: Марахтанов Василий Павлов

Отец ребёнка: Марахтанов В 1896 Павел Поликарпов

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
06.04.1898

Дочь: (Марахтанова) Ирина Выд. Св-Во Павлова

Отец ребёнка: Марахтанов В 1896 Павел Поликарпов

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
24.09.1900

Сын: Марахтанов Григорий Выд. Св-Во В 1936 Павлов

Отец ребёнка: Марахтанов В 1896 Павел Поликарпов

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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