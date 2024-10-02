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Гераскин Никифор Михайлович

Место рождения

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Герасимов Михаил Иванович

Мать: не указана

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодора Васильевна

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Агафья Никифоровна

Мать ребёнка: не указана

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Анна Никифоровна

Мать ребёнка: не указана

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: (Гераскина) Екатерина Никифоровна

Мать ребёнка: не указана

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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