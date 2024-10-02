Гераскин Никифор Михайлович
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Герасимов Михаил Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодора Васильевна
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Агафья Никифоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Анна Никифоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1884
Дочь: (Гераскина) Екатерина Никифоровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно