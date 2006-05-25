Бабинов (Бабинова) Марфа Ефимовна
Место рожденияРоссия, Курганская область, Далматовский район, д. Бабинова
Дата рождения06.04.1912
Дата смерти25.05.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1912
Россия, Курганская область, Далматовский район, д. Бабинова
Крещение
07.04.1912
Рождение ребёнка
26.01.1941
Дочь: Ильиных Тамара Степановна
Отец ребёнка: Бабинов Степан Матвеевич
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.05.2006
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Похороны
Неизвестно
Россия, Екатеринбург, Северное кладбище