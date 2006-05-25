Бабинов (Бабинова) Марфа Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабинов (Бабинова) Марфа Ефимовна

Место рождения

Россия, Курганская область, Далматовский район, д. Бабинова

Дата рождения

06.04.1912

Дата смерти

25.05.2006

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1911 г.р.

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, Курганская область, Далматовский район, д. Бабинова
Крещение
07.04.1912
Рождение ребёнка
26.01.1941

Дочь: Ильиных Тамара Степановна

Отец ребёнка: Бабинов Степан Матвеевич

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабинов Степан Матвеевич

Смерть
25.05.2006
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Похороны
Неизвестно
Россия, Екатеринбург, Северное кладбище
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