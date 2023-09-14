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Бабинов Степан Матвеевич

Место рождения

Россия, Курганская область, Далматовский район, д. Бабинова

Дата рождения

23.10.1911

Дата смерти

22.12.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, Курганская область, Далматовский район, д. Бабинова
Крещение
24.10.1911
Рождение ребёнка
26.01.1941

Дочь: Ильиных Тамара Степановна

Мать ребёнка: Бабинов Марфа Ефимовна

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабинов Марфа Ефимовна

Смерть
22.12.1978
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Причина смерти: Рак лёгкого
Похороны
Неизвестно
Россия, Екатеринбург, Северное кладбище
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