Бабинов Степан Матвеевич
Место рожденияРоссия, Курганская область, Далматовский район, д. Бабинова
Дата рождения23.10.1911
Дата смерти22.12.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1911
Россия, Курганская область, Далматовский район, д. Бабинова
Крещение
24.10.1911
Рождение ребёнка
26.01.1941
Дочь: Ильиных Тамара Степановна
Мать ребёнка: Бабинов Марфа Ефимовна
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бабинов Марфа Ефимовна
Смерть
22.12.1978
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Причина смерти: Рак лёгкого
Похороны
Неизвестно
Россия, Екатеринбург, Северное кладбище