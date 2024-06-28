Казунина (Казунина) Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Казунин Иван Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ляпина (Смирнова) Эмилия Константиновна
Отец ребёнка: Константин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Константин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Казунин Сергей
Рождение ребёнка
19.12.1940
Дочь: Кумзерова (Казунина) Галина Сергеевна
Отец ребёнка: Казунин Сергей
Смерть
Неизвестно