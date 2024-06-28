Казунина (Казунина) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казунина (Казунина) Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Казунин Иван Максимович

Мать: Казунина Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ляпина (Смирнова) Эмилия Константиновна

Отец ребёнка: Константин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Константин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казунин Сергей

Рождение ребёнка
19.12.1940

Дочь: Кумзерова (Казунина) Галина Сергеевна

Отец ребёнка: Казунин Сергей

Смерть
Неизвестно

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