Казунина Ольга Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смерти05.07.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Казунин Иван Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волкова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Казунин Иван Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казунина Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Казунин Иван Максимович
Бракосочетание
После ?.05.1900
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Казунина Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Казунин Иван Максимович
Рождение ребёнка
28.08.1911
Дочь: Казунина Евлампия Ивановна
Отец ребёнка: Казунин Иван Максимович
Смерть
05.07.1970