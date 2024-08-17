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Казунина Ольга Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

05.07.1970

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казунин Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Казунин Иван Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волкова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Казунин Иван Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казунина Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Казунин Иван Максимович

Бракосочетание
После ?.05.1900

Муж: Казунин Иван Максимович

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Казунина Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Казунин Иван Максимович

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.08.1911

Дочь: Казунина Евлампия Ивановна

Отец ребёнка: Казунин Иван Максимович

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
05.07.1970
Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

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