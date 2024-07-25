Борисоглебская - Воскресенская Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисоглебская - Воскресенская Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.07.1838 ст.

Дата смерти

23.08.1919

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1838 ст.

Отец: Воскресенскиий Василий Филиппович

Мать: Воскресенская Мария Владимировна

Рождение ребёнка
1857 ст.

Дочь: Борисоглебская Вера Алексеевна

Отец ребёнка: Борисоглебский Алексей Семёнович

г. Москва
Рождение ребёнка
22.09.1863 ст.

Сын: Борисоглебский Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Борисоглебский Алексей Семёнович

г. Москва
Смерть
23.08.1919

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