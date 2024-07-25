Борисоглебская - Воскресенская Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.07.1838 ст.
Дата смерти23.08.1919
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1838 ст.
Рождение ребёнка
1857 ст.
Дочь: Борисоглебская Вера Алексеевна
Отец ребёнка: Борисоглебский Алексей Семёнович
г. Москва
Рождение ребёнка
22.09.1863 ст.
Сын: Борисоглебский Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Борисоглебский Алексей Семёнович
г. Москва
Смерть
23.08.1919