Бибихалиса Минхажетдинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бибихалиса Минхажетдинова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
1904

Муж: Зиятдин Камалетдинов

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зиятдин Камалетдинов

Смерть
Неизвестно
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