Бибихалиса Минхажетдинова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
1904
Муж: Зиятдин Камалетдинов
Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зиятдин Камалетдинов
Смерть
Неизвестно