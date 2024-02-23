евдокия максимова
Место рожденияОпочецкий уезд,Матюшинская волость,д.Максимцева
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Максим Мефодьев
Мать: федосья фомина
Опочецкий уезд,Матюшинская волость,д.Максимцева
в ноябре 1907 г. девица,дочь крестьянина Опочецкого уезда,Матюшкинской волости деревни Коношкова,проживающая в том же уезде Елсинской волости села Максимцев -Максима Мефодиева и Феодосии Фоминой,состо... Показать все
Рождение ребёнка
1907
Сын: иван никандров
Отец ребёнка: Осьмаков никандр егоров(георгиев)
деревня поречье кудеверской волости.
Рождение ребёнка
1913
Дочь: мария никандрова
Отец ребёнка: Осьмаков никандр егоров(георгиев)
деревня поречье кудеверской волости
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Никандрова анна никандровна
Отец ребёнка: Осьмаков никандр егоров(георгиев)
деревня поречье кудеверская волость бежаницкий район псковская область
Смерть
Неизвестно