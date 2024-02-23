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евдокия максимова

Место рождения

Опочецкий уезд,Матюшинская волость,д.Максимцева

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

из
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Максим Мефодьев

Мать: федосья фомина

Опочецкий уезд,Матюшинская волость,д.Максимцева
в ноябре 1907 г. девица,дочь крестьянина Опочецкого уезда,Матюшкинской волости деревни Коношкова,проживающая в том же уезде Елсинской волости села Максимцев -Максима Мефодиева и Феодосии Фоминой,состо... Показать все
Рождение ребёнка
1907

Сын: иван никандров

Отец ребёнка: Осьмаков никандр егоров(георгиев)

деревня поречье кудеверской волости.
Рождение ребёнка
1913

Дочь: мария никандрова

Отец ребёнка: Осьмаков никандр егоров(георгиев)

деревня поречье кудеверской волости
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Никандрова анна никандровна

Отец ребёнка: Осьмаков никандр егоров(георгиев)

деревня поречье кудеверская волость бежаницкий район псковская область
Смерть
Неизвестно
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