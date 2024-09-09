Серпутко (Масловская) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серпутко (Масловская) Ольга

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.1983

Пол

Женский

Отец

Мать

1956 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1983

Отец: Масловский Михаил

Мать: Масловская (Кузнецова) Татьяна

Развод
Неизвестно

Муж: Серпутко Александр

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серпутко Александр

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.08.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Серпутко Александр

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