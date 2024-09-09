Серпутко (Масловская) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.11.1983
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1983
Отец: Масловский Михаил
Развод
Неизвестно
Муж: Серпутко Александр
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Серпутко Александр
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.08.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Серпутко Александр