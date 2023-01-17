Смирнова Наталья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Анна Савастьяновна
Отец ребёнка: Смирнов Савастьян Александрович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Анфиса Савастьяновна
Отец ребёнка: Смирнов Савастьян Александрович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Ирина Савастьяновна
Отец ребёнка: Смирнов Савастьян Александрович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Екатерина Савастьяновна
Отец ребёнка: Смирнов Савастьян Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно