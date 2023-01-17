Смирнова Наталья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Наталья Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Анна Савастьяновна

Отец ребёнка: Смирнов Савастьян Александрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Анфиса Савастьяновна

Отец ребёнка: Смирнов Савастьян Александрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Ирина Савастьяновна

Отец ребёнка: Смирнов Савастьян Александрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Екатерина Савастьяновна

Отец ребёнка: Смирнов Савастьян Александрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Савастьян Александрович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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