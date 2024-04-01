Балашова 1, Копейкина 2 (Рекина) Филициата Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Рекин Алексей Петрович
Мать: Рекина Ольга Ефремова
Рождение ребёнка
01.07.1890
Сын: Копейкин Владимир Полковник Артиллерии Скв, Атаман 1 Во Скв Г. Кокчетав Петрович
Отец ребёнка: Копейкин Петр Есаул. Г. Кокчетава Григорьев
Джаркент, Семиреченская обл.
Рождение ребёнка
Около 1891
Дочь: Филиппова Наталья Петрова
Отец ребёнка: Копейкин Петр Есаул. Г. Кокчетава Григорьев
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Копейкин Петр Есаул. Г. Кокчетава Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Балашов ?
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно