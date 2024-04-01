Балашова 1, Копейкина 2 (Рекина) Филициата Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балашова 1, Копейкина 2 (Рекина) Филициата Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Рекин Алексей Петрович

Мать: Рекина Ольга Ефремова

Рождение ребёнка
01.07.1890

Сын: Копейкин Владимир Полковник Артиллерии Скв, Атаман 1 Во Скв Г. Кокчетав Петрович

Отец ребёнка: Копейкин Петр Есаул. Г. Кокчетава Григорьев

Джаркент, Семиреченская обл.
Рождение ребёнка
Около 1891

Дочь: Филиппова Наталья Петрова

Отец ребёнка: Копейкин Петр Есаул. Г. Кокчетава Григорьев

Рождение ребёнка
1893

Сын: Копейкин Виктор Петров

Отец ребёнка: Копейкин Петр Есаул. Г. Кокчетава Григорьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балашов ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копейкин Петр Есаул. Г. Кокчетава Григорьев

Смерть
Неизвестно
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