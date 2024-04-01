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Копейкин Виктор Петров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Около ?.11.1919

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Копейкин Петр Есаул. Г. Кокчетава Григорьев

Мать: Балашова 1, Копейкина 2 Филициата Алексеева

Военная служба
1911
Копейкин Виктор Петрович – есаул артиллерии Сибирского казачьего войска. Родился в 1893 – 1894 гг., второй сын есаула Петра Григорьевича Копейкина. Окончил Омский кадетский корпус (1911) и Михайловско... Показать все
Смерть
Около ?.11.1919
Барабинская степь
заболел тифом, находился в санитарном вагоне, который был оставлен отступающими Белыми войсками в Барабинской степи. Раненым и больным прищлось самостоятельно добираться до ближайших селений. Многие и... Показать все
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