Копейкин Виктор Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиОколо ?.11.1919
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Военная служба
1911
Копейкин Виктор Петрович – есаул артиллерии Сибирского казачьего войска. Родился в 1893 – 1894 гг., второй сын есаула Петра Григорьевича Копейкина. Окончил Омский кадетский корпус (1911) и Михайловско... Показать все
Смерть
Около ?.11.1919
Барабинская степь
заболел тифом, находился в санитарном вагоне, который был оставлен отступающими Белыми войсками в Барабинской степи. Раненым и больным прищлось самостоятельно добираться до ближайших селений. Многие и... Показать все