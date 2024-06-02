Карабутов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.11.1921
Дочь: Красильникова (Карабутова) Мария Михайловна
Мать ребёнка: Карабутова (Серикова) Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Карабутов Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Карабутова (Серикова) Лидия Ивановна
Смерть
Неизвестно