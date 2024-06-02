Карабутов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карабутов Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1921

Дочь: Красильникова (Карабутова) Мария Михайловна

Мать ребёнка: Карабутова (Серикова) Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Карабутов Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Карабутова (Серикова) Лидия Ивановна

Смерть
Неизвестно

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