Красильникова (Карабутова) Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1921
Дата смерти19.12.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1921
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.08.1949
Дочь: Карабутова Алина Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
10.11.1951
Сын: Красильников Александр Васильевич
Отец ребёнка: Красильников Василий Михайлович
Рождение ребёнка
11.07.1953
Дочь: Бордышева Юлия Васильевна
Отец ребёнка: Красильников Василий Михайлович
Рождение ребёнка
15.11.1957
Сын: Красильников Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Красильников Василий Михайлович
Смерть
19.12.1981