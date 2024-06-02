Красильникова (Карабутова) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красильникова (Карабутова) Мария Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1921

Дата смерти

19.12.1981

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1921

Отец: Карабутов Михаил

Мать: Карабутова (Серикова) Лидия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красильников Василий Михайлович

Рождение ребёнка
06.08.1949

Дочь: Карабутова Алина Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
10.11.1951

Сын: Красильников Александр Васильевич

Отец ребёнка: Красильников Василий Михайлович

Рождение ребёнка
11.07.1953

Дочь: Бордышева Юлия Васильевна

Отец ребёнка: Красильников Василий Михайлович

Рождение ребёнка
15.11.1957

Сын: Красильников Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Красильников Василий Михайлович

Смерть
19.12.1981

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