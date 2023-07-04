Авдотья (Евдокия) Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья (Евдокия) Иванова

Место рождения

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1780 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Пантелеев

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Ненила Федорова

Отец ребёнка: Федор Пантелеев

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Игнатей Федоров

Отец ребёнка: Федор Пантелеев

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Ульяна Федорова

Отец ребёнка: Федор Пантелеев

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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