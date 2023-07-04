Авдотья (Евдокия) Иванова
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Пантелеев
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Ненила Федорова
Отец ребёнка: Федор Пантелеев
Рождение ребёнка
1823
Сын: Игнатей Федоров
Отец ребёнка: Федор Пантелеев
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Ульяна Федорова
Отец ребёнка: Федор Пантелеев
Смерть
Неизвестно