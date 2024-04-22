Субботина (Бородкина) Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Субботина (Бородкина) Анна Степановна

Место рождения

Подкленка, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

Между 1795 и 1797

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1795 и 1797

Отец: Бородкин Степан Яковлевич

Мать: Бородкина Марфа Андреевна

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
Между 1813 и 1817

Муж: Субботин Федор Дмитриевич

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Между 1817 и 1818

Дочь: Пелагея Федоровна

Отец ребёнка: Субботин Федор Дмитриевич

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Между 1824 и 1825

Дочь: Евфросиния Федоровна

Отец ребёнка: Субботин Федор Дмитриевич

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Субботин Алексей Федорович

Отец ребёнка: Субботин Федор Дмитриевич

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Морева Авдотья Федоровна

Отец ребёнка: Субботин Федор Дмитриевич

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Смерть
После 1858
Подкленка, Шуйский район, Северный край
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