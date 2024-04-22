Субботина (Бородкина) Анна Степановна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1795 и 1797
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1795 и 1797
Бракосочетание
Между 1813 и 1817
Рождение ребёнка
Между 1817 и 1818
Дочь: Пелагея Федоровна
Отец ребёнка: Субботин Федор Дмитриевич
Рождение ребёнка
Между 1824 и 1825
Дочь: Евфросиния Федоровна
Отец ребёнка: Субботин Федор Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Субботин Алексей Федорович
Отец ребёнка: Субботин Федор Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Морева Авдотья Федоровна
Отец ребёнка: Субботин Федор Дмитриевич
Смерть
После 1858