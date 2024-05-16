Кудреватых (Булычева) Елена Нестеровна
Место рожденияКировская область, Черновский район, с. Болдинский
Дата рождения16.05.1907
Дата смерти12.08.1993
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1907
Отец: Булычев Нестор
Мать: не указана
Кировская область, Черновский район, с. Болдинский
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.01.1931
Дочь: Доколина (Булычева) Маргарита Семеновна
Отец ребёнка: Кудреватых Александр Васильевич
Иваново, Иваново, Ивановская область
Смерть
12.08.1993
Геленджик, город-курорт Геленджик, Краснодарский край