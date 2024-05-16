Кудреватых (Булычева) Елена Нестеровна 16.05.1907 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кудреватых (Булычева) Елена Нестеровна

Место рождения

Кировская область, Черновский район, с. Болдинский

Дата рождения

16.05.1907

Дата смерти

12.08.1993

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1907

Отец: Булычев Нестор

Мать: не указана

Кировская область, Черновский район, с. Болдинский
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудреватых Александр Васильевич

Рождение ребёнка
18.01.1931

Дочь: Доколина (Булычева) Маргарита Семеновна

Отец ребёнка: Кудреватых Александр Васильевич

Иваново, Иваново, Ивановская область
Смерть
12.08.1993
Геленджик, город-курорт Геленджик, Краснодарский край

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