Гребенщиков Прокопий Иванович
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
ОтецГребенщиков Ефим Герасимов1806 г.р.
Супруги
Красноперова Ульяна Васильевна10.06.1831 г.р.
Дети
Гребенщиков Владимир Прокопьев1868 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гребенщиков Ефим Герасимов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1868
Сын: Гребенщиков Владимир Прокопьев
Мать ребёнка: Красноперова Ульяна Васильевна
Смерть
Неизвестно