Гребенщиков Прокопий Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Гребенщиков Прокопий Иванович

Автор
ИБ
Березина (Коваленко) И.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Отец
Гребенщиков Ефим Герасимов1806 г.р.
Супруги
Красноперова Ульяна Васильевна10.06.1831 г.р.
Дети
Гребенщиков Владимир Прокопьев1868 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гребенщиков Ефим Герасимов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Красноперова Ульяна Васильевна

Рождение ребёнка
1868

Сын: Гребенщиков Владимир Прокопьев

Мать ребёнка: Красноперова Ульяна Васильевна

Смерть
Неизвестно

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