Строкин Петр Иванович 1929 — найти родственников по фамилии на Familio
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Строкин Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

2001

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1929 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр

Мать ребёнка: Строкина (Пронина) Зинаида Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина

Мать ребёнка: Строкина (Пронина) Зинаида Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Строкина (Пронина) Зинаида Алексеевна

Смерть
2001

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