Строкин Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смерти2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр
Мать ребёнка: Строкина (Пронина) Зинаида Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина
Мать ребёнка: Строкина (Пронина) Зинаида Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2001