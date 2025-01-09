Горбунова Мария
женский, родилась Около 1812
умерла После 1834
Супруги
Горбунов Евдоким ЛарионовичОколо 1814 г.р.
Дети
Горбунов Филипп ЕвдокимовичОколо 1833 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Горбунов Филипп Евдокимович
Отец ребёнка: Горбунов Евдоким Ларионович
Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1834