Горбунова Мария Около 1812 — найти родственников по фамилии на Familio

Горбунова Мария

Автор
КА
Авдеев К.

женский, родилась Около 1812

умерла После 1834

Супруги
Горбунов Евдоким ЛарионовичОколо 1814 г.р.
Дети
Горбунов Филипп ЕвдокимовичОколо 1833 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбунов Евдоким Ларионович

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Горбунов Филипп Евдокимович

Отец ребёнка: Горбунов Евдоким Ларионович

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
После 1834

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