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David Bar

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Место рождения

Petah Ticva, Israel

Дата рождения

17.07.1992

Пол

Мужской

Отец

1965 г.р.

Мать

1967 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1992

Отец: David Ofer

Мать: David Osnat

Petah Ticva, Israel
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