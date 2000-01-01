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David Bar
David Bar
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Место рождения
Petah Ticva, Israel
Дата рождения
17.07.1992
Пол
Мужской
Отец
David Ofer
1965 г.р.
Мать
David (Kreingold Osnat) Osnat
1967 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1992
Отец:
David Ofer
Мать:
David Osnat
Petah Ticva, Israel
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