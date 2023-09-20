Чаплыгин Дмитрий Павлович
Место рождения
Дата рождения1927
Дата смертиОколо 08.03.1991
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: Чаплыгин Павел Фатеевич
Мать: Чаплыгина Анна Павловна
Военная награда
Неизвестно
Медаль "За отвагу"
Военная награда
Неизвестно
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Военная награда
Неизвестно
Медаль «За победу над Японией»
Военная награда
Неизвестно
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
Около 08.03.1991