Чаплыгин Дмитрий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чаплыгин Дмитрий Павлович

Место рождения

Большое Жирово, Фатежский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1927

Дата смерти

Около 08.03.1991

Пол

Мужской

Отец

Около 1899 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Чаплыгин Павел Фатеевич

Мать: Чаплыгина Анна Павловна

Большое Жирово, Фатежский муниципальный район, Курская область
Военная награда
Неизвестно
Медаль "За отвагу"
Военная награда
Неизвестно
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Военная награда
Неизвестно
Медаль «За победу над Японией»
Военная награда
Неизвестно
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
Около 08.03.1991

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